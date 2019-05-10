Durante mi carrera me dijeron muchas veces no, decían que era gordita: Lorena Duran
La primer ángel Curvy de Victorias Secret comentó que su carrera empezó desde los 19 años y que a pesar de los contantes rechazos que recibió nunca desistió de sus sueños.
11:06
Para ser modelo con curvas debes mantenerte en tu talla: Lorena Duran. Foto: Instagram Lorena Duran