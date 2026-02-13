Hable con elPrograma

13 feb 2026

Oxfam y otras tres ONG respaldaron a Minsalud en pulso con Novartis

A través de una carta dirigida al senador Orrin Hach, las ONG recomiendan a los políticos estadounidenses seguir el ejemplo de Colombia y reducir los monopolios sin poner en peligro la salud de los pacientes.

Imagen de referencia. Foto: Colprensa(Thot)

Caracol Radio

La W conoció una carta que le enviaron cuatro ONG, entre ellas Oxfam America, Knowledge Ecology Internacional, Public Citizen y Healt Gap, al senadornorteamericano Orrin Hach; allí reconocen el pulso entre el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, y el Laboratorio suizo Novartis, por la licencia del medicamento Imatinib que en Colombia se llama Glivec.

En la carta, las ONG no solo reconocen la lucha del Gobierno colombiano en bajar los costos de los medicamentos, sino que recomienda a los políticos estadounidenses seguir el ejemplo de Colombia y reducir los monopolios sin poner en peligro la salud de los pacientes.

