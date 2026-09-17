Nunca me han notificado por alguna investigación: Orlando Márquez

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Conforme a la sentencia de segunda instancia allegada a este medio de comunicación radicado 110016000000201701716 del 18 de noviembre de 2018, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería-Sala Penal- Segunda de Decisión, resolvió declarar extinguida la acción penal en contra del señor ORLANDO LEONEL MÁRQUEZ BENÍTEZ en los siguientes términos:

RESUELVE

PRIMERO: ABSOLVER al doctor ORLANDO LEONEL MÁRQUEZ BENITEZ, de las conductas punibles de PREVARICATO POR OMISIÓN AGRAVADO, FALSEDAD IIDEOLOGÍCA EN DOCUMENTO PÚBLICO Y TRAFICO, FABRICACIÓN, O PORTE DE ESTUPEFACIENTES AGRAVADO, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Tras las supuestas investigaciones que adelanta la Fiscalía Especializada, en contra del actual Fiscal y coordinador seccional en Lorica-Córdoba, Orlando Márquez, por presuntas irregularidades en una incautación de 179 Kilos de cocaína, en julio del año pasado en Coveñas-Sucre, éste habló en exclusivo para W Radio y se defendió de lo que asegura nunca le han notificado.

“Desconozco por donde viene esa investigación que nunca me han notificado. Con respecto a la pérdida de la droga incautada es una falsa información, atendiendo que este servidor estuvo en la destrucción de la misma, de ello hay constancia del procedimiento como son fotos y vídeos. Esto sucedió hace un año y hasta la fecha no he recibido citación alguna para rendir declaración o entrevista con respecto a la investigación en la cual me quieren involucrar”, afirmó Márquez.

Márquez, también indicó que tampoco ha sido notificado de la revocatoria de su nombramiento como director de Fiscalías en Córdoba, la cual se dio a conocer a través de los medios de comunicación por parte del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez.

Es de indicar que actualmente Orlando Márquez Benítez, es Fiscal y coordinador seccional de Lorica-Córdoba.