Niña de siete años es asesinada por su padre y dos tías en Antioquia

El coronel Carlos Mauricio Sierra informó que la captura de los asesinos se realizó por parte de Ejército y la Fuerza Aérea.

02:40

Lo que estamos verificando es que estas dos tías y padre de las niñas realizaban actos macabros y otras cosas que Medicina Legal está evidenciando en las pequeñas: coronel Carlos Mauricio Sierra. Foto: Colprensa

