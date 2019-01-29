Niña de siete años es asesinada por su padre y dos tías en Antioquia
El coronel Carlos Mauricio Sierra informó que la captura de los asesinos se realizó por parte de Ejército y la Fuerza Aérea.
Niña de siete años es asesinada por su padre y dos tías en Antioquia
02:40
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Lo que estamos verificando es que estas dos tías y padre de las niñas realizaban actos macabros y otras cosas que Medicina Legal está evidenciando en las pequeñas: coronel Carlos Mauricio Sierra. Foto: Colprensa