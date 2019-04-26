Mujeres resaltan la importancia de incluir categorías femeninas en el Festival Vallenato

Maribel Cortina viene participando en las distintas categorías del festival desde hace 30 años. . Foto: Colprensa

En diálogo con La W Radio, la acordeonera Maribel Cortina destacó, desde Valledupar, la importancia que tiene para las intérpretes la creación de una categoría especial para las mujeres en el Festival de la Leyenda Vallenata.

Señala que es un importante logro y que es el resultado del buen desempeño y el auge femenino de las mujeres al interior del género.

“Hace más de 20 años Maribel Cortina viene participando en las distintas categorías, es un honor para nosotros que abrieran la categoría femenina”, afirmó en La W.

Cortina recordó la reciente participación en la novela “Tarde lo Conocí”, en la que se recogía la historia de la fallecida intérprete vallenata Patricia Therán. Señaló que escenarios como ese son importantes en tanto les permitió rendir homenaje a la artista y abrirse campó en el género musical como mujeres.

La acordionera afirmó que siempre ha soñado con dejar un recuerdo en la plaza Alfonso López en Valledupar, escenario principal del Festival de la Leyenda Vallenata.

“Para mí es muy importante sentir el apoyo del público”, afirmó, señalando algunos de los principales retos que le significa el horario asignado para su presentación, debido a las altas temperaturas y al sol.