Mujer fue asesinada por su compañero sentimental, quien luego se suicidó

Siguen aumentando los feminicidios y homicidios contra mujeres en el departamento del Cauca. El más reciente caso ocurrió en zona rural de Popayán, donde fue asesinada Natalia Salina, de 28 años de edad.

De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana, coronel Nelson Díaz, el crimen fue perpetrado por el novio de Salinas, quien le disparó en varias oportunidades a la joven en medio de una crisis de celos.

“Al parecer es un crimen pasional, porque supuestamente esta pareja tenía algunos problemas”, indicó el oficial.

Así mismo, Díaz dio a conocer que el supuesto agresor, Juan Emilio Chaguendo, decidió acabar con su vida una vez cometió el crimen de su pareja sentimental.

La mujer dejó dos hijos menores de edad, según informaron familiares y amigos.

El victimario se desempeñaba como vigilante y al parecer, para cometer el crimen, utilizó su arma de dotación tipo escopeta.