Identifican a siete de los colombianos fallecidos en accidente en Ecuador

Desde Cartagena, el director nacional de Medicina Legal, Carlos Valdés, confirmó que con el apoyo de la Cancillería Colombiana y el Instituto de Medicina Legal del Ecuador han sido identificados siete de los colombianos fallecidos en el accidente de tránsito ocurrido en el vecino país que deja 24 personas fallecidas.

De acuerdo con Valdés, serían entre 17 y 19 los colombianos muertos en el accidente, la mayoría de ellos naturales del Valle del Cauca y hasta ahora no se cuenta entre las víctimas ningún menor de edad.

Los nacionales identificados hasta ahora con nacrodactílias son:

Elsi Vergara Serna

Franci Sthela Ordóñez

María de Jesús Chaparro

Blanca Dolly Ortiz

Elder Imbachi

Carmen Elisa Márquez

Omar Torres Anaya.

"Algunas de las necrodactilias han sido devueltas porque no fueron bien realizadas y esperamos antes de terminar el día tener los nuevos resultados", concluyó Valdés.