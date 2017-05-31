Hoy ponen la primera piedra del nuevo estadio de atletismo en Barranquilla

Hoy se darán inicio a las obras del Estadio de Atletismo, otro de los nuevos escenarios que serán sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 en Barranquilla. El nuevo escenario, estará ubicado al lado del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en la Ciudadela 20 de Julio, y tendrá un aforo total de 2.050 espectadores, de los cuales 550 fijos más 1.500 adicionales movibles.

"En total son 13 nuevos escenarios los que tendrá la ciudad y en contadas horas estaremos dando inicio a las obras del nuevo Estadio de Atletismo que beneficiará a todos nuestros deportistas y que engalanará todo el complejo y alrededores del estadio Metropolitano. Sin duda, una gran obra que tendrá todas las especificaciones internacionales, estamos felices de poder arrancar muy pronto”. Manifestó Alejandro Char, Alcalde de Barranquilla.



El nuevo escenario tendrá una pista de atletismo con las más altas especificaciones en términos de superficie y un centro de campo en césped natural con sistema de riego, además contará con todos los espacios que garantizan un adecuado funcionamiento según los requerimientos de la federación internacional IAAF (International Association of Athletics Federations).



En el centro de la pista, además del césped natural, se instalarán los cajetines y cajas para cajetines de impulso para la práctica de salto con garrocha, círculos y topes para círculos para lanzamiento de bala, circulo y reductor para círculos para lanzamiento de disco y martillo, obstáculo de “steeplechase” para la fosa, set de anclaje por la jaula disco y martillo concéntrico y bordillo de aluminio amovible.



El escenario deportivo tendrá áreas para atletas, camerinos, vestidores, oficina de competición, áreas para espectadores, graderías, un puesto de control para seguridad, zonas de servicios y batería de baños públicos. Además contará con un sistema de iluminación de última tecnología en LED.



