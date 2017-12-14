Fuertes heladas afectan cultivos de papa en Totoró, Cauca

El alcalde de Totoró, Hilario Sánchez, informó que varias hectáreas de pastos y cultivos de papa resultaron afectadas por fuertes heladas que se registraron en las últimas horas en la zona alta del Valle de Malvazá, en este municipio del oriente del Cauca.

El mandatario señaló que empezaron las etapas de bruscos cambios climáticos en la zona, lo que afecta de manera sustancial a los habitantes que derivan el sustento de este tipo de cultivos y generan millonarias pérdidas económicas.

“Muchas familias campesinas e indígenas que viven del pan coger, de la papa, los tubérculos y la leche que se da en la región (…) La gente se prepara para solicitar las prórrogas a los bancos, la mayor parte de los agricultores trabajan con créditos financiados”.

El Alcalde explicó que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario realizará visitas en los sectores afectados para establecer el número de damnificados y gestionar las ayudas y alivios correspondientes.

Sánchez explicó que la región es productora de papa por excelencia y se calculan unas 7.000 hectáreas cultivadas, de las cuales unas 3.500 pueden llegar a afectarse, especialmente en los primeros días del mes de enero, donde el impacto de las heladas es mayor.

“Ha iniciado muy fuerte y eso nos da indicios de que va a ser muy difícil de hacer las contenciones, vamos a generar todas las alertas, los productores están en zozobra porque muchos cultivos se van a ver perjudicados”, agregó.

Los campesinos afectados hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que se implementen políticas y planes para atender a las familias que subsisten de la papa y que resultan altamente afectadas por estos fenómenos naturales.