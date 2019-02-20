Hemos estado trabajando para dar con la captura de los culpables de este hecho: coronel Haidiber Restrepo, comandante de la Policía de Nariño. Foto: Colprensa

Dos policías en Nariño son asesinados presuntamente por el Eln en plan pistola

Coronel Haidiber Restrepo, comandante de la Policía de Nariño, dio detalles sobre el hecho en el que dos policías fueron asesinados en este departamento.

Restrepo explicó que los policías estaban consumiendo alimentos cuando “les dispararon un tiro de gracia en la cabeza dentro del plan pistola”.

El coronel señaló que recibieron la información de que el ELN se atribuyó este atentado.

