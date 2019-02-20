6AM W6AM W

Arauca

Dos policías en Nariño son asesinados presuntamente por el Eln en plan pistola

Comandante de la Policía de Nariño afirmó que han recibido información en donde el Eln se atribuye la culpa del acto en contra de los policías.

Dos policías en Nariño son asesinados presuntamente por el Eln en plan pistola

Dos policías en Nariño son asesinados presuntamente por el Eln en plan pistola

04:30

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Hemos estado trabajando para dar con la captura de los culpables de este hecho: coronel Haidiber Restrepo, comandante de la Policía de Nariño. Foto: Colprensa

Coronel Haidiber Restrepo, comandante de la Policía de Nariño, dio detalles sobre el hecho en el que dos policías fueron asesinados en este departamento.

Restrepo explicó que los policías estaban consumiendo alimentos cuando “les dispararon un tiro de gracia en la cabeza dentro del plan pistola”.

El coronel señaló que recibieron la información de que el ELN se atribuyó este atentado.

Le puede interesar:

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad