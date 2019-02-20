Dos policías en Nariño son asesinados presuntamente por el Eln en plan pistola
Comandante de la Policía de Nariño afirmó que han recibido información en donde el Eln se atribuye la culpa del acto en contra de los policías.
Hemos estado trabajando para dar con la captura de los culpables de este hecho: coronel Haidiber Restrepo, comandante de la Policía de Nariño. Foto: Colprensa
Coronel Haidiber Restrepo, comandante de la Policía de Nariño, dio detalles sobre el hecho en el que dos policías fueron asesinados en este departamento.
Restrepo explicó que los policías estaban consumiendo alimentos cuando “les dispararon un tiro de gracia en la cabeza dentro del plan pistola”.
El coronel señaló que recibieron la información de que el ELN se atribuyó este atentado.
