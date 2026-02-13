Hable con elPrograma

13 feb 2026 Actualizado 09:50

Desmantelan banda “Los Topos o Platanal” en Cali

Autoridades capturaron a nueve integrantes de banda criminal conocida como Los topos o Platanal que delinquía en la comuna cuatro de Cali.

Nueve integrantes de la banda criminal fueron capturados. Foto: Erika Rebolledo - W Radio.(Thot)

Nueve integrantes de la banda criminal fueron capturados. Foto: Erika Rebolledo - W Radio.

Caracol Radio

El subdirector del CTI en Cali, Edwar Rodríguez Sánchez explicó que la banda se dedicaba al desplazamiento de familias, homicidios, tráfico de armas de fuego y estupefacientes.

“A lo largo de esta investigación se logra evidenciar seis homicidios, son por los que se hace la imputación”  agregó Rodríguez Sánchez.

La actividad investigativa por parte del CTI con apoyo del Ejército Nacional para establecer la existencia de esta organización delictiva, habría durado ocho meses.

En los operativos de allanamiento, las autoridades incautaron ocho celulares, una granada, dos armas de fuego, diez cartuchos de diferente calibre y 249 gramos de cocaína.

Los capturados quedaron a disposición del fiscal del caso y deberán responder por los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa, desplazamiento forzado, tortura y extorsión; así como fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y de estupefacientes.

