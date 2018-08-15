Concejales y personero de Santa Marta denuncian presiones de la Procuradora Regional

El personero Distrital de Santa Marta, Chadan Rosado Taylor afirmó que se siente secuestrado por la Procuraduría a raíz de una enemistad con la delegada de esa entidad en esta ciudad. Rosado afirma que la procuradora Ana María Muelle Molinares, está haciendo una campaña de intimidación en contra de sus funcionarios.

El funcionario también manifestó sentirse "secuestrado" por el organismo de control, debido a que los procesos que este adelanta, parecen truncar el desarrollo normal de sus funciones. También el concejal Juan Carlos Palacio Salas, hizo referencia a las situaciones que ha afrontado con la Procuradora. “Para mí la doctora Ana María Muelle no es garantía en las investigaciones en contra de este servidor. Yo tuve muchas diferencias con ella cuando estuvo en el Concejo, por sus posiciones políticas".

Palacio Salas aseguró que en el transcurrir de las investigaciones que la Procuraduría adelanta sobre su gestión en el Concejo, “Un funcionario de la Procuraduría en Santa Marta me pidió 40 millones de pesos para cerrar una investigación que me abrieron... yo tengo los chats con las exigencias y mensajes anónimos para no presentar nuevas acusaciones contra mí”, afirmó Palacio.



El presidente del cabildo samario, Jorge Yesid Ospino, sobre este mismo tema indico: "Me siento intimidado por parte de la Procuraduría Regional. No nos han dejado trabajar. Un funcionario de la Procuraduría (de apellidos Rodríguez Méndez) estuvo pidiendo información en la corporación, indicando que si no se les entregaba de inmediato los documentos que solicitaba, iba a romper los archivos del concejo.

Vale recordar que la Procuradora Regional, Ana María Muelle, es esposa del también concejal Iván Saravia Caballero, sin embargo hasta el momento no han tenido ningún pronunciamiento sobre este tema.