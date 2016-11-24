Cauca: agricultores afectados por heladas piden ayuda al Gobierno Nacional

Campesinos e indígenas que resultaron afectados por las fuertes heladas que se han registrado en los últimos días en el municipio de Totoró, al oriente del Cauca, hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que les ayuden a afrontar la emergencia.

La secretaria de Agricultura Municipal, Claudia Ruiz, dijo que se han reportado más de 350 hectáreas de papa afectadas y que continúan con la recopilación de la información para entregarla a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y los órganos competentes con el fin de que se brinde asistencia a estas comunidades.

“Hay cerca de 80 productores afectados, esperamos que lleguen nuevos reportes. Hay afectaciones en cultivos de pastos y hortalizas, base de la economía en Totoró, especialmente en la parte alta”, expresó.

Por otra parte, la Funcionaria señaló que la situación es preocupante, pues se han registrado dos fenómenos naturales similares este año, sin que el Gobierno Nacional otorgue un respaldo eficiente a los perjudicados.

“Solicitamos es que el Gobierno nos ayude para instalar con todos los organismos una mesa agropecuaria en la que podamos diseñar estrategias para apoyar a nuestros productores”, aseveró.

Bértil Sánchez, uno de los afectados, manifestó su preocupación pues en la región los campesinos acostumbran a trabajar con créditos en los bancos, y la reciente emergencia generará inconvenientes para el pago de los mismos. “Lo único que pedimos es que el Gobierno nos tenga en cuenta”, expresó.