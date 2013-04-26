Minjusticia espera que nuevo Código Penitenciario esté listo antes del 20 de junio

La ministra de Justicia y del Derecho, Ruth Stella Correa Palacio, explicó los alcances de la propuesta del Gobierno e hizo un llamado para que el Código se convierta en prioridad para el Congreso y para todos los sectores que tengan relación con el tema carcelario.



“No es un mensaje de urgencia lo que queremos enviar, pero sí un llamado sobre la necesidad sentida de que le demos prioridad al trámite de este Código, mensaje sobre el cual hemos tenido una muy buena respuesta de la Cámara de Representantes. Estamos trabajando de manera intensa sobre el tema y esperamos que el proyecto alcance a ser aprobado antes del 20 de junio”, indicó la ministra.



Y reiteró que este Código Penitenciario hace parte de una estrategia de 12 pasos en los que el Ministerio trabaja integralmente para dar solución a los problemas en las cárceles.



