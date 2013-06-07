Enviarán a la Fiscalía mensajes “extraños” que recibió la Contraloría desde La Guajira
El contralor encargado Nelson Isáziga contó en La W que una funcionaria, recibió una visita extraña de una persona que le dijo que "el gobernador Kiko Gómez la pensaba mucho".
El contralor encargado, Nelson Isáziga, contó en www.wradio.com.co que el miércoles 5 de junio una funcionaria de la Contraloría recibió una visita extraña por parte de una persona que le dijo que “el gobernador de La Guajira Francisco ‘Kiko’ Gómez la pensaba mucho”.
Según Isáziga, la persona se apareció en la puerta de la oficina de la funcionaria sin ser anunciada. Afirmó que también le dijo que “esperaba que los procesos en contra de (Francisco ‘Kiko’ Gómez) salieran bien”.
Ante esto, el contralor delegado dijo que este caso será puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.
