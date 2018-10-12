Ejército incauta base de coca en Córdoba

Estas personas pertenecen a la cadena de apoyo tercerizada de la subestructura Juan de Dios Úsuga del Clan del Golfo. Foto: Ejército Nacional( Thot )

Tropas de la Décima Primera Brigada, orgánicas de la Séptima División del Ejército Nacional, en desarrollo del Plan Diamante, lograron la incautación de 180 listones de madera (10 metros cúbicos) tipo Acacia, sin los debidos permisos ambientales.

El hecho se presentó en la vereda Los Caprichos, del municipio de Valencia, en el departamento de Córdoba, donde tropas del batallón Junín, mediante labores de inteligencia interceptan un vehículo tipo camión en el cual se movilizaban cuatro sujetos, los cuales fueron capturados y puestos a disposición de la Fiscalía Seccional Córdoba en la ciudad de Montería. Con este resultado se logra la afectación a la subestructura Juan de Dios Úsuga, del Clan del Golfo, quienes se lucran de la ejecución de estos delitos para incrementar sus finanzas generando grave daño al medio ambiente y a los ecosistemas.

Estas operaciones contribuyen al control y protección de los recursos naturales, teniendo en cuenta que la tala indiscriminada de árboles conlleva a la deforestación y a la afectación de los ecosistemas.

El comando de la Décima Primera Brigada, adelanta esfuerzos conjuntos, coordinados con la Policía Nacional, Armada Nacional, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría delegada ante el medio ambiente, CVS y Parques Nacionales Naturales, una estrategia que busca identificar, intervenir y mitigar las acciones ilegales en contra del medio ambiente y recursos naturales.

Por otro lado, tropas de la Brigada 11, lograron la incautación de 1.200 gramos de pasta base de coca en municipio de Tierralta. El resultado se produjo en el corregimiento de Batatas, donde hombres del batallón Junín, mediante labores de inteligencia, interceptan a dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

La acción militar concluyó con la incautación del alcaloide, la inmovilización del vehículo y la captura de estas personas pertenecientes a la cadena de apoyo tercerizada de la subestructura Juan de Dios Úsuga del Clan del Golfo.

Los capturados y el material incautado fueron dejados a disposición del Fiscalía Seccional Córdoba en la ciudad de Montería.