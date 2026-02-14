Hable con elPrograma

Se ha hecho más difícil ganar dinero con el tráfico de oro: Global Financial Integrity

Julia Yansura, gerente de Programa para América Latina y el Caribe, explicó que se han investigado los flujos financieros ilícitos en Colombia

Julia Yansura, gerente de Programa para América Latina y el Caribe, explicó que se han investigado los flujos financieros ilícitos en Colombia. Foto: Getty Images

Julia Yansura, gerente de Programa para América Latina y el Caribe, explicó que se han investigado los flujos financieros ilícitos en Colombia. Foto: Getty Images

Caracol Radio

La firma Global Financial Integrity realizo un estudio que revela que grupos delictivos de Colombia han descubierto que el contrabando de oro puede ser un mejor negocio que el narcotráfico.

Julia Yansura, gerente de Programa para América Latina y el Caribe, explicó que “hemos estado investigando los flujos financieros ilícitos, y vemos que los grupos delictivos buscan la manera más fácil para mover dinero de una jurisdicción a otra”.  

Se ha hecho más difícil ganar dinero a través del narcotráfico”, indicó.

Por otro lado, señaló que “no podemos rastrear y no podemos saber si es oro de fuentes legales o si es oro que viene de grupos armados. Ahorita no tenemos esta transparencia en la cadena de suministro”.

Finalmente dijo que “sabemos que Colombia está exportando aproximadamente 21 toneladas métricas de oro al año a mercados internacionales, y el 65 % va a Estados Unidos”.

