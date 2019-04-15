Robert Matzen habla sobre su nuevo libro Dutch Girl: Audrey Hepburn and World War II

Audrey Hepburn no quería volver a esos recuerdos de todo lo que había visto en esos momentos de la guerra ya que era algo horrible: Robert Matzen. Foto: Twitter Robert Matzen

El escritor Robert Matzen publicó su libro Dutch Girl: Audrey Hepburn and World War II, en el que revela el papel que jugó la icónica actriz durante la II Guerra Mundial a favor de los Aliados en el pueblo holandés de Velp, cerca de Arnhem.

Este autor, reconocido por hacer biografías de importantes estrellas de Hollywood, habló en La W sobre las revelaciones que deja su nueva producción editorial.

“El pueblo donde ella vivía era un pueblo que tuvo ocupación Nazi durante más de cinco años, eso hizo que ella estuviera en contacto con esta realidad. Su padre fue nazi y su madre era simpatizante de los nazis, pero luego se une a la resistencia debido al asesinato de su cuñado” afirmó.

Sobre por qué nunca lo mencionó antes, Matzen dijo que “Ella fue voluntaria durante la guerra y vio cosas horribles, ella no quería traer esos recuerdos, deseaba dejarlos hacia atrás”

Finalmente reveló que tiene intenciones de llevar esta historia a la pantalla grande.

