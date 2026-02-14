Hable con elPrograma

El innovador sistema para la rehabilitación de la marcha en Bélgica

Jaime Horta, doctor colombiano y especialista en medicina física y rehabilitación, explicó en La W que es un sistema para el análisis de la marcha en tiempo real.

Jaime Horta, doctor colombiano y especialista en medicina física y rehabilitación, explicó en La W que es un sistema para el análisis de la marcha en tiempo real. . Foto: Getty Images

Caracol Radio

El Departamento de Medicina Física y Rehabilitación del Centro Hospitalario Mouscron en Bélgica ha adquirido un sistema de rehabilitación de la marcha de alta tecnología.

Jaime Horta, doctor colombiano especialista en medicina física y rehabilitación, manifestó en La W que “estamos utilizando un sistema de una sociedad suiza que ha creado un laboratorio para el análisis de la marcha en tiempo real”.

Hay un sistema que nos permite tratar a los pacientes con un software. El paciente hace parte de la realidad virtual, mientras que nosotros estamos aparte con unos marcadores analizando la marcha”, explicó.  

Estas escuchando

