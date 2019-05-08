Al Barça lo quebró la insistencia física del Liverpool: periodista Jordi Marti

El Barça se ha cosido heridas, esto se trata de no bajar los brazos y tener las ideas muy claras: Jordi Marti. Foto: Getty Images

Luego de que sorprevisamente, en un remontada histórica, el equipo inglés Liverpool derrotara 4-0 al Barcelona y clasificara a la final de la Champions League, el periodista Jordi Martí, hizo un balance sobre lo que le faltó al conglomerado español para conseguir la victoria.

En primer lugar aseguró que "la insistencia fisica y no dar respiro a los liverpool le quebró, este no es el barcelona conocido que sometía al adversario pero tampoco es el que podía presionar arrbar".

"Liverpool le pasó como si se tratara de un ciclón" puntualizó.

Finalmente, habló sobre Lionel Messi, "ya no podemos reporcharle a Messi, la verdad es que es él el que camina solo, ya hizo suficiente para rescatar al Barcelona".

