No fue un alemán: la sorprendente historia del colombiano detrás del invento del zeppelin
A propósito de fallecimiento de Ferdinand von Zeppelin el 8 de marzo de 1917, Julio Sánchez Cristo evoca la historia del payanés Carlos Albán.
El inventor alemán Ferdinand Adolf August Heinrich Graf von Zeppelin, mejor conocido como Ferdinand von Zeppelin, falleció un día como hoy en 1917 y la historia lo ha identificado como fundador de la compañía de dirigibles que lleva su apellido: Zeppelin.
Sin embargo, detrás de este invento existió otra persona que fue nada menos que un colombiano, oriundo de Popayán.
Según relata Julio Sánchez Cristo en La W, el mejor amigo de Von Zeppelin en aquel entonces fue Carlos Albán, nacido en Asunción de Popayán en 1844 y quien fue cónsul de Colombia en Hamburgo.
¿Cómo el conde Von Zeppelin, absolutamente ignorante en temas de física y matemáticas, habría podido realizar los cálculos necesarios para poner en el aire un zeppelin? Pues fue precisamente Albán, quien fue inventor, matemático, militar, médico, político, periodista, abogado, ingeniero civil y policía, quien en realidad realizó los cálculos necesarios de estructura y levitación que terminaron permitiendo el desarrollo del invento.
El cónsul Albán tenía patentes en Washington, París y Alemania de dos inventos que hoy son usados: el reloj universal y el telescopio tricaóptico. Así, el científico se inventó el dirigible, lo presentó al Gobierno colombiano en 1887 como un sistema de globos aerostáticos de envoltura metálica y cuya patente fue solicitada al Ministerio de Industria de la época.
El general Rafael Reyes, ministro de Fomento, concedió la patente 588, la cual duró 20 años, hasta el 9 de octubre de 1888. Posteriormente, en un acto de amistad, el cónsul Albán le cedió el invento a su mejor amigo, el conde Von Zeppelin, quien se hizo famoso por algo que nunca inventó.
En diálogo con La W, Fernando Albán, descendiente del cónsul, habló con La W sobre su legado y el por qué esta historia es tan poco conocida: "No es algo que se pueda comentar y que la gente le crea a uno. Por eso no se conoce bien la historia del general Carlos Albán (...) él solo tuvo una hija, y nosotros descendemos de la rama de su hermano".