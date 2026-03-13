En el municipio las personas todavía se bañan con totuma: Alcalde de Mahates, Bolívar

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Desde el centro de convenciones de Cartagena, el alcalde del municipio de Mahates, Bolívar, Agustín Tercero Palomino, estuvo en los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio.

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Palomino Agamez le contó a Julio Sánchez Cristo sobre la situación que se vive actualmente en el municipio bolivarense en materia de acueducto, lo cual se ve representado en inconvenientes cotidianos para las personas que allí habitan.

“Hacemos un llamado al Gobierno Nacional, más que al departamental, para las obras de saneamiento básico”, expresó.

El mandatario local advirtió, en conversación con Juan Diego Alvira, que las personas en Mahates se ven obligadas al uso de tanques y pimpinas debido a las deficiencias en la distribución de agua en los hogares.

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“Conseguimos unos acueductos concesionados y eso nos ha limitado. Estamos haciendo acompañamiento para mejorar el servicio; desde la Gobernación con Aguas de Bolívar hemos recibido todo el apoyo a pesar de los inconvenientes que hemos tenido”, explicó el alcalde.

Escuche la entrevista completa:

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