Ya son más de 45 pilotos de la Acdac despedidos por parte de Avianca. Foto: Colprensa( Thot )

Al término del tercer día de procesos disciplinarios de Avianca contra pilotos afiliados a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles que participaron en la más reciente huelga contra la compañía, la empresa confirmó que hasta la fecha hay un total de 49 terminaciones de contrato por justa causa, 20 suspensiones más una renuncia de un piloto que según la aerolínea es perteneciente a la junta directiva del sindicato.

Sin embargo, por parte de la Acdac y su informe, a la fecha reportan que los pilotos despedidos son 45, con 16 pilotos sancionados, más 6 aviadores en espera de la decisión por parte de Avianca sobre su futuro laboral, reportando también las renuncias de dos pilotos antes de iniciar el proceso, más un proceso aplazado y un piloto que no se presentó para iniciar su proceso disciplinario.

La polémica dentro de estas jornadas de despidos en Avianca se mantiene sobre que la Asociación, con firmeza, asegura que se está violando la ley laboral y que los despidos realizados por Avianca son ilegales, añadiendo que en ningún momento han contado con el acompañamiento del Ministerio del Trabajo como se espera que ocurriera.

Por su parte, Avianca asegura que los procesos disciplinarios se han realizado bajo los parámetros que exige la ley y que el acompañamiento se ha dado por parte de la Defensoría del Pueblo.

Durante este jueves se espera que continúen los procesos disciplinarios contra un nuevo grupo de pilotos sindicalizados.