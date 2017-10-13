[Video] Germán Efromovich arremete contra magistrados de Corte Suprema sobre Acdac

W Radio conoció un video que está circulando en redes sociales sobre el mayor accionista de Avianca, Germán Efromovich, quien se encuentra dialogando con pilotos de la aerolínea que nunca han entrado ni han apoyado la huelga que viene realizando la Acdac contra la empresa hace más de 20 días.

En el video se puede observar una fuerte postura de Germán Efromovich contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que tendrán que definir, en los siguientes días, si definitivamente la huelga de los aviadores afiliados al sindicato es legal o ilegal.

Dentro del video, se destaca la poca credibilidad que tiene Efromovich sobre las decisiones que podrían tomar los magistrados sobre la huelga.

El máximo accionista de Avianca envió un mensaje a los pilotos que no están en manifestaciones para que se preparen, ya que aunque considera que en segunda instancia lo más probable es que se anuncie la huelga como ilegal, podría “haber un cambio por parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia” sobre considerar la manifestación realizada por la Acdac como legal.