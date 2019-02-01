6AM W6AM W

Vicepresidente de productos de waverly labs da a conocer los audífonos traductores

Sergio Delrio afirma que estos audífonos permiten traducir simultáneamente cualquier idioma y lo importante es que se puede tener una conversación como si supiera hablar el idioma.

08:48

Los audífonos tienen un elemento muy importante y es que entienden diferentes dialectos, eso ayuda a que el diálogo tenga mayor efectividad: Sergio Delrio Diaz, vicepresidente de productos de waverly . Foto: Getty Images

