Vicepresidente de productos de waverly labs da a conocer los audífonos traductores
Sergio Delrio afirma que estos audífonos permiten traducir simultáneamente cualquier idioma y lo importante es que se puede tener una conversación como si supiera hablar el idioma.
Vicepresidente de productos de waverly labs da a conocer los audífonos traductores
08:48
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Los audífonos tienen un elemento muy importante y es que entienden diferentes dialectos, eso ayuda a que el diálogo tenga mayor efectividad: Sergio Delrio Diaz, vicepresidente de productos de waverly . Foto: Getty Images