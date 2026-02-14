Tras esta espiral de violencia se busca desestabilizar: Mindefensa

Gracias a la colaboración ciudadana, se conocieron los retratos hablados y siguen las acciones de policía judicial: Diego Molano. Foto: Colprensa / CAMILA DÍAZ( Thot )

En diálogo con La W, el ministro de Defensa, Diego Molano, habló acerca del atentado contra el helicóptero Black Hawk en el que se desplazaba el presidente Iván Duque junto con otros altos dignatarios por el departamento de Norte de Santander el pasado viernes 25 de junio.

Además, el ministro también hizo referencia a otros hechos de orden público registrados en los últimos días, como la masacre en San Vicente del Caguán, el asesinato de tres policías en Pailitas (Cesar) y un patrullero en Pance (Valle del Cauca), y al incremento de cultivos de coca en el país registrado por un informe entregado desde los Estados Unidos.

En La W, el ministro sostuvo que avanzan las investigaciones para dar con los responsables del atentado contra el presidente y los demás ocupantes del helicóptero Black Hawk.

Molano agregó que, gracias a información de Inteligencia, se pudo evidenciar que detrás de este ataque estarían vinculados miembros del ELN y disidencias de las FARC. Según indicó el ministro, estos grupos criminales estarían operando través de alianzas para cometer hechos de violencia no solo contra la población civil sino hacia la fuerza pública.

En la misma línea, el ministro reiteró la recompensa de hasta 3.000 millones de pesos por información que permita dar con los responsables de este ataque con fusil al helicóptero. Además, confirmó que ya se tienen varios retratos hablados de las personas que habrían liderado el atentado.

Por otra parte, frente a las recientes masacres y hechos de orden público, el ministro aseguró que avanzan las investigaciones para determinar los móviles de cada hecho. Así mismo, lamentó la muerte de los tres uniformados en Pailitas.

Ante las críticas dirigidas a la fuerza pública por estos hechos, el jefe de la cartera de Defensa reiteró que no se ha bajado la guardia frente a la seguridad en el país. Finalmente, indicó que los hechos registrados obedecen principalmente a las disputas por las rutas de narcotráfico de algunas organizaciones ilegales.