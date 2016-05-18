Son 170 los menores de edad en las filas de las Farc, según Mindefensa

170 menores de edad están actualmente en las filas de la guerrilla, según reveló este miércoles el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.

Durante un acto en el que el Icontec certificó al Ministerio en su gestión de calidad, Villegas reveló esta cifra y explicó que 100 de los menores son hombres y 70 son mujeres.

Agregó que estos niños serán entregados con colaboración de la Unicef, como se conoció en los últimos días luego del acuerdo anunciado entre el Gobierno y las Farc para poner fin al reclutamiento de menores.

Esta cifra del Ministerio de Defensa dista de la revelada por la guerrilla, que habla de 21 menores en sus filas.