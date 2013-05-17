Solsalud EPS continuará atendiendo a sus afiliados, según comunicado

Por medio de un comunicado, Solsalud informó que en los distintos lugares en donde tiene operación la EPS, incluida la capital del país, se continuará garantizando la prestación de los servicios a todos los afiliados al Régimen Subsidiado y al Régimen Contributivo.



Según señaló Solsalud, no hay lugar a efectuar traslados a otras EPS ya que a la fecha, la resolución que ordena la liquidación de Solsalud EPS no se encuentra en firme.



De otro lado, la entidad expresó a toda la Red de Prestadores de Servicio de Salud y demás proveedores que continuará cumpliendo con las obligaciones originadas mediante los diferentes acuerdos, garantizando el flujo de recursos.

