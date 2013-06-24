Sobre los baldíos nadie puede hacer inversiones: senadora Piraquive
La senadora del movimiento MIRA afirmó que el Estado titulará las tierras a nombres de los campesinos que se encuentren asentados en los baldíos que se les entregó.
La senadora Alexandra Piraquive, del movimiento MIRA, aseguró en www.wradio.com.co que antes los baldíos “no eran de nadie” y que por eso modificaron los linderos para poder entregarles esas tierras a los campesinos más pobres.
Aclaró que sobre esos baldíos “nadie puede hacer inversiones”. Además, dijo que ha habido problemas para ejecutar la Ley de Restitución de Tierras porque “las tierras ya tienen dueños”.
Sin embargo sostuvo que la ley está a favor porque ahora los baldíos se reducen a 2.500 metros en zonas cercanas a explotación minera y petrolera y a 300 metros en zonas de reservas naturales, “deben ser asignadas a campesinos pobres”.
