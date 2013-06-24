Sergio Fajardo califica como ‘patéticos’ los constantes cambios en Colciencias

Sergio Fajardo cuestionó los constantes cambios en la dirección del Departamento Administrativo de Ciencias, Tecnología e Innovación.



“Cuando nosotros empezamos había un director de Colciencias, renunció. Se demoraron varios meses para reemplazarlo, llegó un nuevo director y empezamos a trabajar en el marco de un tema que es complejo para el país, sobre las regalías de ciencia y tecnología, que requiere un aprendizaje una transición para ir articulando los proyectos y ahora que vamos a empezar la discusión de los nuevos proyectos, cambian de nuevo el director”, indicó.



El 2012, tras la renuncia de Jaime Cuartas como director del departamento, Fajardo pidió de manera urgente un director para la entidad, de cualquier color político, ya que estaba en juego la entrega de 800.000 millones de pesos de regalías para ciencia, tecnología e innovación.



En los últimos tres años, Colciencias ha tenido cuatro directores. Carlos Fonseca es el más reciente y estuvo en el cargo durante nueve meses.



“(Los cambios) los paga el Sistema Nacional de Ciencias y Tecnología porque se interrumpen procesos y el país, que está buscando estabilizarse, hacer una transición para poder escribir un nuevo capítulo en ciencia y tecnología sufre un nuevo golpe”, afirmó.

