Sector agropecuario convocó un paro a partir del 19 de agosto

El sector agropecuario colombiano aprobó hoy una huelga nacional a partir del próximo 19 de agosto, informó a Efe el vocero del Movimiento por la Defensa y la Dignidad de los Cafeteros de Colombia, Guillermo Gaviria.



Según Gaviria, el mayor descontento proviene del sector cafetero porque "los pequeños cultivadores no han podido acceder a los créditos y subsidios" y también porque el Gobierno no ha cumplido lo pactado en marzo pasado, cuando se levanto un paro del sector.



La nueva protesta fue aprobada en una reunión realizada en Armenia, capital del departamento del Quindío (centro-oeste), productor de café por excelencia, a la cual asistieron además delegados de los productores de cacao, plátano, algodón, cítricos, papa, leche y "otros sectores del agro".



Gaviria explicó que el sector cafetero, en especial los pequeños caficultores, no han podido acceder a lo que se pactó con el Gobierno en cuanto a refinanciación de sus deudas con los bancos.



Autor: EFE



