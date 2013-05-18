Santos elogia y agradece la labor de Juan Camilo Restrepo en el Ministerio de Agricultura

“Él cree que ya cumplió con lo que nos habíamos propuesto durante la campaña y realmente lo que ha logrado doctor Juan Camilo debe hacerlo sentir muy orgulloso como colombiano, porque lo que usted le ha entregado en los últimos dos años y medio, casi tres años, ha sido muchísimo”, afirmó.



Así mismo, resaltó la integridad, el carácter y la transparencia de Ministro Restrepo y dijo que puso en marcha una política agraria progresista.



“Él siempre con ojo avizor para descubrir a los que se están aprovechando de los dineros del Estado, de los que están haciendo las cosas mal, de los corruptos, para denunciarlos. Y comenzó su Ministerio señalando una serie de situaciones anómalas que hoy están en la Justicia y ha continuado limpiando mucho de lo que ha venido encontrando y limpiando en todos los sectores de su Ministerio”, afirmó.



“La persona que ha estado detrás de la posición del Gobierno, de que ese acuerdo se pueda obtener, ha sido el doctor Juan Camilo Restrepo. Todo lo que allá se está haciendo se le ha venido consultando”, expresó.



“El doctor Juan Camilo Restrepo y este servidor, el Presidente de la República, no queremos nada extraordinario. Queremos simplemente que todos los campesinos puedan tener lo que hoy tiene Luz Mery (Murcia, habitante de la vereda Veraguas, de Pacho), puedan tener su tierrita, con su título, asistencia técnica, una casa digna, sus hijos en un buen colegio”, indicó.



“Eso es una deuda de gratitud de todos los campesinos de Colombia, de todos los colombianos y mía, con usted, doctor Juan Camilo”, añadió el Presidente Santos.