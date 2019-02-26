6AM W6AM W

Actualidad

Remberto Burgos afirma que en Córdoba se debe restablecer un liderazgo reconstructivo

Remberto Burgos expresó que se debe pensar en construir un liderazgo reconstructivo en donde su soporte sea aportar a que no se repita el robo a la salud y educación en Córdoba.

Remberto Burgos afirma que en Córdoba se debe restablecer un liderazgo reconstructivo

Remberto Burgos afirma que en Córdoba se debe restablecer un liderazgo reconstructivo

16:43

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Yo me iría por firmas a menos que el doctor Remberto Burgos se lance a la candidatura, porque él es el mejor de todos: Abelardo de la Espriella Juris. Foto: Colprensa

Le puede interesar:

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad