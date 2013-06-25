Registraduría "respeta y acata" fallo sobre revocatoria de Petro

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que respeta y acta el fallo por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que “tutela el derecho al debido proceso administrativo, y los derechos de defensa y contradicción de la prueba inherentes al mismo, a favor de Gustavo Francisco Petro Urrego, alcalde mayor de Bogotá”.



De esta manera, la Registraduría procederá a dar acceso a las personas que designe el accionante, para que puedan acceder al Archivo Nacional de Identificación para realizar la revisión de apoyos.



De otro lado, la entidad informó que vencido el término para la presentación de los recursos de reposición y apelación del proceso, no fue radicado recurso alguno ante los registradores.

