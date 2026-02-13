Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 feb 2026 Actualizado 09:33

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Regiones pueden prohibir la minería en sus territorios

La Sala Plena de la Corte Constitucional así lo determinó al tumbar un artículo del Código de Minas.

Imagen de referencia. Foto: Colprensa(Thot)

Imagen de referencia. Foto: Colprensa

Caracol Radio

La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó el artículo 37 del Código de Minas que impedía a las autoridades del orden regional y local prohibir la minería en sus territorios, privándolos de establecer qué zonas quedan excluidas de la actividad minera, de manera permanente o transitoria. 

Con una votación de 5-4, la Corte tumbó ese artículo que había sido demandado por los estudiantes de la Universidad de Antioquia Luis Guillermo Osorio, Yorman Efraín Torres, Juan David Franco Daza, Damián Ramíez y Miguel Arias, quienes consideraron que dicha norma imponía límites a los Planes de Ordenamiento Territorial. 

La ponencia del magistrado Alejandro Linares, que fue derrotada, dejaba en firme el artículo, por lo que será la magistrada Gloria Ortiz la encragada de proyectar la decisión mayoritaria de la corporación con una nueva ponencia.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir