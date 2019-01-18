Recuerdo a mi hijo como un joven alegre y con proyectos en la vida: Luz Marina
Padres de víctima de atentado terrorista hablaron de cómo era su hijo, expusieron que desde pequeño había querido desempeñarse como policía.
06:09
No puedo creer que mi hijo de 19 años haya muerto de esta manera: Luz Marina, madre de Juan Esteban víctima de atentado terrorista. Foto: Colprensa