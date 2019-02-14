Proveedores del Relleno Doña Juana denuncian falta de pago desde hace varios meses

El representante legar de CGR afirmó que en este momento las moras que tienen son muy pequeñas y que los proveedores deben tener tranquilidad ya que les van a pagar. . Foto: Colprensa

Luego de que La W Radio revelara aparentes sobrecostos en la operación del Relleno Sanitario Doña Juana, se conocieron nuevas denuncias que evidenciarían la crisis por la que pasa actualmente el operador CGR.

De acuerdo con una de las denunciantes no se les estaría cancelando sus pagos desde el mes de diciembre a los proveedores, montos correspondientes a la prestación de servicios o bienes. Lo que estaría afectando gravemente el desempeño de estas empresas.

La denunciante indicó que muchas veces se llegan a acuerdos de pago con tiempos injustos y que implican más costos.

Frente a esto, Mauricio Bernal, representante legal del operador CGR Relleno Sanitario Doña Juana, aseguró que están buscando solventar los inconvenientes con los pagos a los proveedores correspondientes para los próximos meses y que actualmente están llegando acuerdos para realizar las cancelaciones.

Así mismo, dijo que no hay sobrecostos en la operación del Relleno, señalando que todo corresponde a proyecciones estimadas por la entidad que demuestran que los valores en materia de operación no son elevados.

