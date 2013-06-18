Procuraduría o Judicatura deben juzgar a fiscales y jueces penales militares: Mindefensa
El ministro Juan Carlos Pinzón explicó que el polémico artículo del fuero penal militar blanco legítimo, lo que busca es ponerse a tono con el Derecho Internacional Humanitario.
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, explicó en www.wradio.com.co que el polémico artículo del fuero penal militar “blanco legítimo”, lo que busca es armonizar y ponerse a tono con el Derecho Internacional Humanitario.
Según Pinzón, la protección de los civiles debe ser una condición esencial en un acuerdo. Además, indicó, sirve para que los miembros de las Fuerzas Armadas tomen decisiones que deben asegurar que cumplan con parámetros y pasos.
El jefe de la cartera de Defensa calificó de histórica la aprobación de la reforma al fuero penal militar, y recordó que ese tema “ni siquiera se tocó” cuando se reformó la Constitución en 1991.
“Es una reforma importante para el país”, señaló Pinzón, quien aseguró que ahora el proyecto debe pasar a conciliación. “Los puntos a conciliar son muy pequeños”, indicó.
Finalmente, dijo que el Consejo Superior de la Judicatura o la Procuraduría General de la Nación deben ser los entes externos que juzguen a fiscales y jueces penales militares.
