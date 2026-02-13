Procuraduría indaga sobre abusos en la UPJ de Puente Aranda

La Procuraduría Delegada para la Policía Nacional abrió indagación preliminar contra la Policía Metropolitana de Bogotá a raíz de las las denuncias que interpuso el concejal Germán García Maya, sobre requisas al desnudo y presuntos abusos por parte de los uniformados en la Unidad Permanente de Justicia de Bogotá (UPJ) de la localidad de Puente Aranda.

"Hace poco más de un mes hicimos la denuncia y le mostramos al país las pruebas. Ahora la Procuraduría decide actuar y por eso mañana le daré al Ministerio Público las imágenes y testimonios de todos los abusos que encontramos en nuestra visita sorpresa. Esperamos que la investigación establezca cuáles y cuántos uniformados, entre oficiales y suboficiales, incurrieron en esas graves irregularidades que deben ser castigadas", aseguró el concejal en un comunicado.

Para este martes, el cabildante tiene previsto rendir versión libre y mostrar las pruebas del caso ante la Procuraduría.