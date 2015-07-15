6AM W6AM W

Procurador pide que jefes disciplinarios no sean nombrados a dedo

Pidió a la Corte que declare inexequible la norma que permite que estos funcionarios sean de libre nombramiento y remoción.

El procurador General, Alejandro Ordoñez, le pidió a la Corte Constitucional que reglamente que los jefes de control interno disciplinario no sean nombrados a dedo, discrecionalmente, sino a través de concursos para la carrera administrativa.

Ordoñez pidió a la Corte que declare inexequible la norma que permite que estos funcionarios sean de libre nombramiento y remoción.

"La actividad disciplinaria no es una cuestión de directrices políticas o de intereses de esta naturaleza", señala un comunicado.

