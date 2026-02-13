Pretelt resolverá recurso de la Procuraduría contra demanda de Montealegre

El magistrado Jorge Pretelt resolverá un recurso de súplica que interpuso el procurador General, Alejandro Ordóñez, contra un auto en el que la Corte Constitucional le dice que analizarán en la "oportunidad procesal correspondiente" la solicitud que hizo para que se declaren incompetentes para estudiar la demanda del exfiscal General, Eduardo Montealegre, con la que se pretende blindar los acuerdos de paz de la Habana.



El magistrado Jorge Iván Palacio le había respondido al procurador, que su solicitud sería estudiada sólo en el momento en que se presente la ponencia de fondo. "Informar a la Procuraduria Generla de la Nación que la solicitud de nulidad procesal e improrrogabilidad de la competencia presentada será examinada por la Sala Plena de la Corte Constitucional, en la oportunidad procesal correspondiente", indica el auto.



Pero Ordóñez no se quedó quieto y presentó un recurso de súplica contra ese auto, pretendiendo que se le dé una respuesta de carácter urgente. Recurso cuya resolución le fue asignada al magistrado Jorge Pretelt, quien entregaría su ponencia este viernes.