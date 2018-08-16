Policía incauta predios a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá

La Policía y la Fiscalía adelantaron operaciones de extinción de dominio sobre bienes pertenecientes a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, y sobre una estructura narcotraficante que delinquia en Perú y Colombia.

Fueron ocupados 10 predios en Valencia, Córdoba, por 204 hectáreas, avaluados en 327 millones de pesos. Según la Policía, la adquisición de estos predios produjo el desplazamiento de campesinos. En Chipatá, Santander, fueron incautados predios y títulos valores de alias 'el Alcalde', un presunto narcotraficante capturado en 2015.

El Alcalde es senalado de tener vínculos con el Cartel de Sinaloa y de "participar en el envío de estupefacientes hacia Europa y Centro América. Casi 14 toneladas de cocaína le fueron incautadas por la Policía y la DEA en operaciones adelantadas en Colombia y Perú. Entre los bienes ocupados se encuentran cuatro fincas, un automotor y un título valor avaluados comercialmente en $4.272.000.0", dice un comunicado de la Policía.