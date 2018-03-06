Pilotos de la Acdac despedidos por Avianca ya superan el centenar

Durante la séptima jornada de procesos disciplinarios en Avianca contra los pilotos afiliados a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles que fueron participes de una huelga que duró más de 50 días contra la empresa, la aerolínea confirmó que se citaron 24 audiencias de las cuales se terminaron realizando solamente 23 debido a la inasistencia injustificada de un aviador, y de las cuales 12 terminaron en despidos o finalización de contrato por justa causa en primera instancia y 10 suspensiones. Al piloto que no se presentó la compañía confirmó que no le aplicó ninguna sanción.

De esta manera, faltando un día para que terminen los procesos disciplinarios sobre 233 pilotos sindicalizados citados por Avianca, el consolidado se encuentra con la terminación de contrato por justa causa de 107 aviadores, suspensión de 90, 41 renuncias por parte de pilotos de Acdac y 5 directivos del sindicato se han desvinculado de la empresa.

La empresa, al igual que el sindicato, recordó que cada piloto despedido tiene ocho días para realizar la apelación en segunda instancia de su proceso disciplinario.