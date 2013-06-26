Petro demostró que es un mentiroso e inestable: Miguel Gómez
El representante e impulsador de la revocatoria del alcalde, sostuvo que son los bogotanos los que deben decidir si Petro debe o no ser revocado.
Miguel Gómez, representante e impulsador de la revocatoria del alcalde de Bogotá, indicó en www.wradio.com.co que Gustavo Petro es una persona que un “día amanece positivo y al otro negativo”, similar a “una persona inestable”.
Gómez señaló que luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenara una revisión de las firmas de la revocatoria, el alcalde Petro anunció que “no iba a presentar recursos ante la Registraduría” y que quería ir a elecciones. Pero que, posteriormente, aseguró que sí iba a enviar grafólogos.
“Es una persona que no es solo mentirosa sino inestable”, afirmó el representante. Sostuvo que son los bogotanos los que deben decidir si Petro debe o no ser revocado.
Por su parte, el secretario de Gobierno de Bogotá, Guillermo Jaramillo, señaló en www.wradio.com.co que luego de una reunión con progresistas, Polo Democrático, concejales, ediles y algunos secretarios “encontramos que el fallo del Tribunal es obligatorio”.
“El Tribunal acepta que el alcalde tiene toda la razón y que no tuvo derecho a la defensa (…) nos toca ir porque ya es obligatorio”, sostuvo el funcionario distrital.
Gómez señaló que luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenara una revisión de las firmas de la revocatoria, el alcalde Petro anunció que “no iba a presentar recursos ante la Registraduría” y que quería ir a elecciones. Pero que, posteriormente, aseguró que sí iba a enviar grafólogos.
“Es una persona que no es solo mentirosa sino inestable”, afirmó el representante. Sostuvo que son los bogotanos los que deben decidir si Petro debe o no ser revocado.
Por su parte, el secretario de Gobierno de Bogotá, Guillermo Jaramillo, señaló en www.wradio.com.co que luego de una reunión con progresistas, Polo Democrático, concejales, ediles y algunos secretarios “encontramos que el fallo del Tribunal es obligatorio”.
“El Tribunal acepta que el alcalde tiene toda la razón y que no tuvo derecho a la defensa (…) nos toca ir porque ya es obligatorio”, sostuvo el funcionario distrital.