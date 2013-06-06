6AM W6AM W

Actualidad

Papayera para la 'magistrada viajera' es por 'dar papaya': Red de Veedurías Ciudadana

Esta es la segunda protesta realizada por esta organización, que en pasados días le había dado una serenata a la funcionaria en el Aeropuerto Internacional El Dorado.

Foto: Colprensa.

Foto: Colprensa.(Thot)

Como una manifestación en contra de los viajes de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Ruth Marina Díaz, la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia recibió a la magistrada con la música de una papayera.

Esta es la segunda protesta realizada por esta organización, quien en pasados días le había dado una serenata a la funcionaria en el Aeropuerto Internacional El Dorado.

De esta manera, la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia recibió a la Magistrada quien llegó del I Congreso Bienal de Seguridad Jurídica y Democracia en Iberoamerica, que se llevaba a cabo en España.

En la pancarta se ve un eslogan que dice “Bienvenida magistrada viajera, dio papaya, papayera”.

Vea aquí las fotos de la papayera que recibió a la presidenta de la Corte.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad