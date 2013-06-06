Papayera para la 'magistrada viajera' es por 'dar papaya': Red de Veedurías Ciudadana
Esta es la segunda protesta realizada por esta organización, que en pasados días le había dado una serenata a la funcionaria en el Aeropuerto Internacional El Dorado.
Como una manifestación en contra de los viajes de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Ruth Marina Díaz, la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia recibió a la magistrada con la música de una papayera.
De esta manera, la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia recibió a la Magistrada quien llegó del I Congreso Bienal de Seguridad Jurídica y Democracia en Iberoamerica, que se llevaba a cabo en España.
En la pancarta se ve un eslogan que dice “Bienvenida magistrada viajera, dio papaya, papayera”.
Vea aquí las fotos de la papayera que recibió a la presidenta de la Corte.
