La Clínica del Country informó a la opinión pública que Fernando González Pacheco será dado de alta “en las próximas horas”, luego de haber ingresado en días pasados en estado crítico.



Según el centro asistencial, el reconocido presentador de la televisión colombiano fue atendido por un equipo multidisciplinario conformado por médicos internistas, cardiólogos, neumólogos e intensivistas.



“Pacheco ha superado una vez más su condición aguda y podrá continuar su recuperación en casa con los cuidados de rigor”, señala el comunicado.

