Otra jornada de diálogos entre la Acdac y Avianca termina sin soluciones

Este miércoles se cumplen ocho días de huelga iniciada por parte de los pilotos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, ante sus inconformidades en temas salariales y laborales con Avianca.

Hasta el momento no se ha entregado ninguna solución al pliego de más de 80 puntos compuesto por los pilotos.

Aunque las negociaciones se mantienen en pie, pareciera que estas no pasan por su mejor momento, ya que desde el lunes en la noche, todas las partes que conforman la mesa de diálogo decidieron no volver a dar sus balances a medios de comunicación.

Adicionalmente, algunos otros puntos que se han presentado por estos días dentro del marco de las negociaciones han generado tensión en la mesa de diálogos, como es el caso de la demanda interpuesta por Avianca que radicó ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con el fin de declarar ilegal el cese de actividades por parte de los pilotos, además de las recientes manifestaciones de apoyo de otros sindicatos a la Acdac.

El gobierno lo único que ha informado es se mantendrían las negociaciones en busca de alguna solución.