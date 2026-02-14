No se trató de "errores de puntería": presidente de la JEP sobre falsos positivos

“Estos son casos de las mayores atrocidades del conflicto”: Eduardo Cifuentes sobre falsos positivos. Foto: Colprensa / CAMILA DÍAZ( Thot )

En diálogo con La W, el presidente de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), Eduardo Cifuentes, defendió el informe publicado por el tribunal en el que concluyeron que entre 2002 y 2008 el país vivió el mayor número de casos de ejecuciones extrajudiciales con 6.402 víctimas.

De acuerdo con el magistrado Cifuentes, la cantidad de registros muestra que no se trató de simplemente errores.

"...se presentaron como guerrilleros muertos en combate, no son casos de falta de rigor o errores de puntería sino por su masividad y sistematicidad representan una de las mayores atrocidades del conflicto colombiano y como tales deben investigarse, juzgarse y sancionarse. Aquí tampoco puede haber impunidad" indicó Cifuentes.

Además, defendió el informe ante las críticas de sectores políticos como el Centro Democrático quien en cabeza del expresidente Álvaro Uribe ha señalado que el análisis tuvo en cuenta cifras de organizaciones sesgadas en su contra.

"No tenemos porqué no tomar en consideración datos de organizaciones de víctimas, pero han sido definitivamente contrastadas y esta cifra no corresponde necesariamente a una exclusiva de organizaciones de víctimas de oenegés a las que se refiere el expresidente, se refiere al conjunto que ha sido objeto de contrastación" señaló el presidente de la JEP

De acuerdo con el magistrado en los próximos meses se conocerán imputaciones a responsables por esos crímenes y no descartó que la cifra de casos que se conozcan siga creciendo.