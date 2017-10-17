No hay mesa de diálogos entre Acdac y Avianca: Griselda Restrepo

El ministerio del Trabajo mantiene en firme que será en el Tribunal de Arbitramento dónde se discutirán putos del pliego de peticiones realizado por la Acdac. Foto: Colprensa( Thot )

La ministra del Trabajo, Griselda Restrepo, en La W manifestó que ante la postura de Avianca de despedir a los pilotos afiliados a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles que no regresen a sus labores, espera y aconseja a la empresa que espere a conocer el fallo de segunda instancia que hay sobre si la huelga de la Acdac es legal o ilegal para empezar a realizar despidos.

Ante la petición de los aviadores a la empresa de que vuelvan a la mesa para reanudar negociaciones sobre su pliego de peticiones, el Ministerio del Trabajo confirmó que Avianca hasta el momento no tiene ninguna intención de volver a los diálogos y por el contrario prefiere esperar a que sea el Tribunal de Arbitramento convocado por el Gobierno el que decida sobre los puntos de negociación que en su momento se hablaron entre las dos partes. De paso la ministra de la cartera laboral, Restrepo, confirmó en La W que la mesa de diálogos que en su momento sostuvo la Acdac que aún se mantenía bajo supervisión del Gobierno, no existe.

Ante el escenario, el Gobierno, expreso que los canales para dialogar entre pilotos y empresa se mantienen abiertos, esperando que a través de esta vía se pueda encontrar alguna solución para una huelga que ya completa un mes y que empieza a generar serias afectaciones a toda la economía local.