No existe posibilidad de conformar un nuevo Tribunal de Arbitramento: Griselda Restrepo

En entrevista con La W, la ministra del Trabajo, Griselda Restrepo, dio su negativa ante la petición que la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) había realizado de crear un nuevo Tribunal de Arbitramento, distinto al que ya había sido convocado por el Gobierno como un posible camino para encontrar soluciones a su huelga que ya cumple más de 22 días en contra de Avianca.

De paso, Restrepo admitió que no se ha avanzado en tema de negociaciones por las posturas que tanto Avianca como la Acdac han tenido en los más recientes días de la protesta.

Sin embargo, confirmó que aunque se esté a la espera de la confirmación en segunda instancia de si la huelga es o no ilegal y de la conformación del Tribunal de Arbitramento al que convocó a ambas partes, su cartera seguirá trabajando a través del diálogo para encontrar soluciones.

El Gobierno también expresó que viene generando diálogos, en especial con Avianca, para evitar que haya un despido masivo de pilotos que han participado dentro dela huelga.

Sin embargo, aclaró que sobre ese tema no hay un panorama aún claro sobre lo que podría pasar en caso de que la huelga sea confirmada como ilegal.